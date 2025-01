Les tendances des mariages en 2025

Vous avez trouvé l’amour et vous pensez au mariage, comment organiser le tout?

Écoutez la marieuse professionnelle, Marilyn Mahotières, discuter avec Marie-Claude Lavallée des tendances des mariages en 2025.

On aborde l'augmentation du nombre de mariages et l'intérêt pour les célébrations extérieures et des mariages sur plusieurs jours.

Elle aborde les différences culturelles dans les mariages, comme les mariages haïtiens et africains, où les invités contribuent financièrement, et mentionne que les mariages gais mettent parfois l'accent sur la fierté LGBTQ+.

Marilyn souligne l'importance de l'organisation et de la gestion du budget pour éviter le stress et les problèmes financiers, et elle note que les mariés d'aujourd'hui préfèrent recevoir de l'argent plutôt que des cadeaux traditionnels.