L'effet Lavallée

Richard Therrien, chroniqueur télé pour Le Soleil, discute des séries à surveiller, notamment Méa Culpa de Chantal Cadieux, diffusée sur Ici Télé et Ici Tou.tv, et Double Jeu avec Mehdi Bousaidan et Rachid Badouri.

Il parle aussi de Justice réparatrice avec Mélissa Désormeaux-Poulin et Maxim Gaudette, ainsi que des documentaires sur Christopher Reeve et Milli Vanilli, et de la série Corbeaux sur Illico+.

Enfin, il a évoqué la série L'appel avec Magalie Lépine-Blondeau et Vincent Gratton, et la troisième saison de White Lotus.