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Des actions urgentes nécessaires

Crise de l'itinérance chez les aînés: un sommet exigé

par Cogeco Nouvelles

Crise de l'itinérance chez les aînés: un sommet exigé
Il y a une augmentation d'aînés en situation d’itinérance, causée par des évictions liées à des pertes cognitives, des retraites insuffisantes et un manque de logements abordables. / Adobe Stock

À l'approche de la campagne électorale, l'ancienne ministre Marguerite Blais tire la sonnette d'alarme sur la hausse dramatique de l'itinérance chez les personnes âgées.

Cosignataire d'une lettre ouverte aux côtés de figures politiques comme Pauline Marois et Françoise David, elle exige la tenue d'un sommet national et propose la création d'un ministère dédié au vieillissement pour offrir un véritable filet de sécurité.

À écouter

Itinérance et aînés: Marguerite Blais réclame d'urgence un sommet national

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
0:00
9:02

Sur le terrain, la situation est critique.

Karine Dahan, directrice du refuge Le Havre à Trois-Rivières, confirme que les expulsions, l'isolement, la précarité financière et les pertes cognitives poussent de plus en plus d'aînés vers la rue.

Les centres d'hébergement actuels ne sont pas équipés pour la gériatrie. Selon elle, cette crise est le symptôme d'un dysfonctionnement profond nécessitant une intervention majeure en santé et en logement.

À écouter

Hausse d'aînés sans-abri: «C'est décourageant, on n'est pas prêts du tout»

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
0:00
6:46

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