Des actions urgentes nécessaires

À l'approche de la campagne électorale, l'ancienne ministre Marguerite Blais tire la sonnette d'alarme sur la hausse dramatique de l'itinérance chez les personnes âgées.
Cosignataire d'une lettre ouverte aux côtés de figures politiques comme Pauline Marois et Françoise David, elle exige la tenue d'un sommet national et propose la création d'un ministère dédié au vieillissement pour offrir un véritable filet de sécurité.
Sur le terrain, la situation est critique.
Karine Dahan, directrice du refuge Le Havre à Trois-Rivières, confirme que les expulsions, l'isolement, la précarité financière et les pertes cognitives poussent de plus en plus d'aînés vers la rue.
Les centres d'hébergement actuels ne sont pas équipés pour la gériatrie. Selon elle, cette crise est le symptôme d'un dysfonctionnement profond nécessitant une intervention majeure en santé et en logement.