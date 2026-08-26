Des actions urgentes nécessaires

À l'approche de la campagne électorale, l'ancienne ministre Marguerite Blais tire la sonnette d'alarme sur la hausse dramatique de l'itinérance chez les personnes âgées.

Cosignataire d'une lettre ouverte aux côtés de figures politiques comme Pauline Marois et Françoise David, elle exige la tenue d'un sommet national et propose la création d'un ministère dédié au vieillissement pour offrir un véritable filet de sécurité.