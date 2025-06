Dernière heure

Originaire de Californie, Wilson débute sa carrière musicale à l’âge de 19 ans aux côtés de ses frères Carl et Dennis, de son cousin Mike Love et de leur ami Al Jardine. Ensemble, ils forment le mythique groupe The Beach Boys.

Au milieu des années 1960, le groupe accumule plus de deux douzaines de hits dans le Top 40 américain, dont plusieurs numéros un : Surf City (1963), I Get Around (1964), Help Me, Rhonda (1965) et Good Vibrations (1966).

Au cours des années 1960, une rivalité amicale naît entre les Beach Boys et les Beatles, qui enchaînent tous deux les succès. Malgré cette compétition, Paul McCartney a recommandé Brian Wilson pour son entrée au Temple de la renommée du Rock and Roll, où il a été intronisé en 1988 avec les Beach Boys.

Diagnostiqué de schizophrénie, Wilson avait une santé mentale en détérioration à la fin des années 1960. En plus de ce diagnostic, il a également connu des problèmes de consommation.

Partiellement remis de cette douloureuse période, il entame une carrière solo dans les années 1980. Depuis la fin des années 1990, il enregistre et se produit régulièrement en tant qu’artiste solo.

Il a produit son dernier album, At My Piano, en 2021.

En janvier 2024, l’épouse de Brian Wilson est décédée à l’âge de 77 ans. Quelques mois plus tard, Wilson a été placé sous tutelle à la demande de sa famille, alors qu’il souffrait de démence.