Le 98.5 a dévoilé, lundi, sa programmation estivale. Dès le 21 juin, toute l'équipe proposera à ses fidèles auditeurs des valeurs sûres, des retours appréciés et l’arrivée d’un communicateur d’expérience.

Le réveil de la métropole

Philippe Cantin, puis Jean-Sébastien Hammal remplaceront Patrick Lagacé pour l'émission entamant la journée du lundi au vendredi. Du 23 juin au 11 juillet, Philippe Cantin animera Le Matin de 5 h 30 à 10 h, entouré d’une équipe de collaborateurs aguerris. Journaliste d’expérience, il offrira une couverture complète de l’actualité, livrée avec la rigueur et la clarté qu’on lui connaît.

Réputé pour son ton posé et ses analyses précises, Jean-Sébastien Hammal sera quant a lui à la barre de l’émission à compter du 14 juillet, jusqu’au retour de Patrick Lagacé au début août.

Denis Lévesque cet été

Denis Lévesque, figure bien connue du paysage médiatique québécois, animera Le Midi du lundi au vendredi, de 12 h à 15 h dès le 23 juin. Fidèle à son style direct, il proposera des entrevues en profondeur dans un format adapté à la saison. C’est un retour aux sources pour celui qui a marqué la télévision pendant près de 20 ans.

De son côté, Marie-Claude Lavallée revient avec L’Effet Lavallée à compter du 23 juin, du lundi au vendredi, de 10 h à midi. Sa grande écoute, sa rigueur et sa capacité à poser les bonnes questions font d’elle une voix appréciée pour comprendre les grands enjeux de notre société.

Le retour à la maison

Du lundi au vendredi, entre 15 h et 18 h 30 dès le 23 juin, Élisabeth Crête animera Le Québec maintenant, dans une formule alliant information, culture et débats. Sa connaissance du terrain, sa compréhension des enjeux sociaux et son lien naturel avec les auditeurs feront de cette émission un rendez-vous incontournable.

Les amateurs de sports

Meeker Guerrier et Jean-François Baril seront quant à eux aux commandes de la réputée émission Les amateurs de sports, qu'ils animeront à tour de rôle. Meeker, journaliste sportif reconnu et collaborateur au Québec maintenant, apportera son expertise, sa rigueur et sa connaissance du milieu. À sa façon, Jean-François Baril injectera à l’émission sa fougue et sa verve bien connue.

Du lundi au vendredi, de 20 h à minuit, à compter du 23 juin, ils poseront leur regard sur l’actualité sportive.

Deux nouvelles voix le week-end

Par ailleurs, deux nouvelles voix seront entendues le week-end, soit Bénédicte Lebel et Valérie Beaudoin. Le 98.5 enrichit sa grille de la fin de semaine avec deux nouvelles voix. Celles-ci se partageront l'animation de Même le week-end qui est à l'antenne les samedis et dimanches de 7 h à 11 h. Journaliste et animatrice chevronnée, Bénédicte Lebel, qui est reconnue pour sa capacité à vulgariser les enjeux complexes, sera à l’antenne du 21 juin au 6 juillet. Elle passera ensuite le relais, du 12 juillet au 10 août, à Valérie Beaudoin, politologue et chroniqueuse appréciée pour ses analyses claires et nuancées.

Chacune offrira un rendez-vous intelligent et convivial où actualité, réflexion et plaisir seront au rendez-vous.

Les matchs des Alouettes de Montréal

Jean St-Onge et Jean-Philippe Bolduc seront de retour pour décrire tous les matchs de la saison 2025 des Alouettes de Montréal. Préparez-vous à vibrer au rythme du football grâce à leur analyse experte et leur passion contagieuse. Ne manquez rien de l’action!

Bien ancrée dans le quotidien avec sa programmation estivale, le 98.5 entend offrir une radio toujours connectée aux enjeux d’ici, portée par des voix solides, et une volonté de rejoindre les auditeurs là où ils se trouvent - sur les ondes comme en ligne, grâce au site web à l’application de Cogeco Média.