Sécuriser la frontière pour éviter les tarifs?

«C'est sûr que le problème est beaucoup plus gros au Mexique qu'au Canada, mais il y a quand même un problème au Canada et pour Trump, c'est quelque chose qu'il veut régler. Vous savez, quand on dit: "Give him a win", je pense qu'il veut gagner là-dessus, il veut être capable de dire: "J'ai convaincu le Canada." Honnêtement, moi, si on me demande demain matin: est-ce que j'aime mieux que, sur tous les produits qu'on exporte, il y ait 20-25 % de tarifs ou si j'aime mieux qu'on sécurise la frontière? Je n'hésite pas longtemps.»