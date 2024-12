Sorties extérieures

Un jeune randonneur, Léo Dufour, est porté disparu depuis samedi dernier. C'est un jeune randonneur de 22 ans qui est allé faire une randonnée dans les Adirondacks.

Au moment ou les recherches se poursuivent, l'animatrice Geneviève Pettersen parle de randonnées avec Philippe Coutu-Hénault, coordonnateur des techniques et des formations à Rando Québec.

«La randonnée demeure une activité qui est relativement sécuritaire et accessible pour tout le monde. On remarque que les incidents sont de plus en plus fréquents depuis la pandémie, mais c'est aussi lié à une hausse de fréquentation sur les sentiers. Les gens vont de plus en plus sur les sentiers.»

