La CAQ vote contre la fin du financement public des écoles religieuses

«Québec solidaire n'est pas d'accord avec le fait de renforcer la loi sur la laïcité. Et c'était un des articles de cette longue motion-là. Il n'y avait pas juste le fait de couper le financement des écoles religieuses, mais il y avait aussi un article dans la motion qui disait qu'il fallait renforcer la loi sur la laïcité. Et ça, Québec solidaire n'était pas d'accord avec ça. Et c'est la raison pour laquelle ils ont voté contre cette motion-là. Alors là, d'un côté, tu avais les libéraux et le PQ qui votaient pour et de l'autre côté la CAQ et Québec solidaire, qui s'étaient pourtant déchirés là dessus pendant la période des questions, qui ont voté oui.»