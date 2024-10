Réduire les frais d'itinérance des Canadiens

«C'est vraiment une bonne nouvelle pour tous ceux qui voyagent. Actuellement, ça coûte entre 10$ et 16 $ plus taxes par jour pour les frais d'itinérance. C'est vraiment énorme par rapport au coût d'un forfait mensuel qui est à 30$ ou 50 $. Et en plus le montant est fixe, peu importe l'utilisation. Donc un texto, deux textos et c'est le même prix. Il n'y a pas de choix de forfait, c'est un tarif unique pour tout le monde. Donc quand on va en Europe par exemple, ça vaut vraiment la peine d'acheter une carte SIM. C'est la solution que les Canadiens trouvent souvent. Donc on arrive sur place, on achète une carte SIM où même les plus technos peuvent en télécharger une maintenant.»