Certains secteurs en évacuation

«Plusieurs millions de personnes devront prendre la route. Il faut se rappeler que Tampa Bay n'a pas été frappée de front comme ça depuis 1921. C'est une frappe directe. Les vents devraient réduire, mais présentement, les vents sont de 281 km/h. Et lorsqu'elle va frapper, elle va traverser la Floride en entier de l'ouest à l'est, et elle va se retrouver de l'autre côté dans l'Atlantique. Et aussi, ce qui a fait le plus de morts dernièrement, c'est la crue des eaux. Nous, on a eu deux mètres de crue des eaux lors d'Helene et là on prévoit 12 pieds, soit le double.»