Premier match de la saison au Centre Bell

Les Hurricanes de la Caroline avaient gâché les séries éliminatoires des Canadiens de Montréal en leur montrant la porte de sortie en cinq matchs, au printemps dernier, lors de la finale de l'Association de l'Est.
Mardi, ils ont aussi gâché la rentrée de la saison 2026-2027 du Tricolore en l'emportant 6-4 au Centre Bell.
Même si les Canadiens (1-1-1, 3 points) avaient les devants 3-2 après 20 minutes de jeu en ayant inscrit trois buts en cinq tirs, personne n'a été dupe.
Les Hurricanes, tel un rouleau compresseur, revenaient sans arrêt à la charge et ils ont eu le dessus à l'usure. Après deux périodes, ils avaient tout près du triple des tirs au but face à une équipe qui ne cessait de leur céder la rondelle. Au chapitre de la gestion du disque, Juraj Slafkovsky, en dépit de son premier but de la saison, mérite le bonnet d'âne.
Le revers efface quelque peu la belle performance de Zachary Bolduc (2e, 3e) qui a inscrit un doublé. Nick Suzuki (2e), qui a ajouté une mention d'aide, a complété la marque. Chris Kreider et Alexandre Texier ont obtenu deux assistances chacun. Jakub Dobes a fait face à 34 rondelles.
Taylor Hall (1er, 2e) a inscrit un doublé pour les Hurricanes (2-1-1, 5 points). Sebastian Aho (4e) a récolté un but et deux mentions d'aide. Eric Robinson (1er), Mark Jankowski (1er) et Andrei Svechnikov (1er), dans un filet désert, ont complété. Brandon Bussi a fait face à 20 tirs.
Les Canadiens seront de retour au Centre Bell, jeudi, contre les Predators de Nashville.
Les cérémonies d'avant-match
Le légendaire Robert Charlebois - via une vidéo - a raconté aux spectateurs les origines de sa chanson Je reviendrai à Montréal, qui a ensuite été interprétée par un jeune choeur féminin sur le banc des Canadiens sous la direction de Gregory Charles.
Lors de la présentation des membres de la formation, l'entraîneur Martin St-Louis a, de loin, été le plus applaudi. Les joueurs des Canadiens ont été rejoints sur la patinoire par des jeunes provenant de divers programmes de Hockey Québec. On a aussi souligné avec un moment de silence, le décès de Lyle Odelein.
Deux buts rapides
Les premières minutes sont très brouillonnes pour les joueurs du Tricolore. Deux fois, Juraj Slafkovsky donne la rondelle à l'adversaire en tentant de dégager son territoire. La deuxième est fatale: 1-0 Hurricanes par l'entremise de Taylor Hall, à 2:25.
Avance de courte durée. Moins d'une minute plus tard, Zachary Bolduc ramène immédiatement les deux équipes à la case départ. Son deuxième but de la saison.
Parlant de buts rapides, celui de Nick Suzuki - beau tir - survient à 4:27. Des mentions d'aide à Chris Kreider et Lane Hutson.
Les Hurricanes ripostent à leur tour lorsqu'une rondelle à tête chercheuse se retrouve derrière Jakub Dobes à 9:22. Avec quatre buts en moins de sept minutes, la notion de défensive semble être un concept révolu en cette première période.
Une pénalité décernée à Taylor Hall coûte cher aux Hurricanes. Alimenté par une passe d'Alex Newhook, Bolduc déjoue le gardien Brandon Bussi avec une belle feinte à 12:54.
Après l'avalanche de buts, on a droit à une pluie de pénalités en fin d'engagement. Personne n'en tire parti, mais le Tricolore va amorcer la deuxième période à cinq contre trois pour 55 secondes.
En dépit de 55 secondes de jeu à cinq contre trois et une séquence de près d'une minute à cinq contre quatre, le Tricolore ne parvient pas à ajouter à la marque.
Conséquence, à 3:56, Sebastian Aho crée l'égalité pendant qu'Alexandre Carrier est au cachot.
Nous sommes en deuxième portion de l'engagement lorsque Florian Xhekaj ne peut maîtriser une rondelle sautillante de Noah Dobson et Mark Jankowski en profite pour déjouer Dobes d'un tir de revers à 13:24.
On en reste là après 40 minutes. Les Hurricanes ont dominé dans tous les aspects de ce deuxième tiers.
La première portion de la troisième période nous montre pour la première fois du match les hommes de Martin St-Louis prendre l'ascendant.
Phillip Danault rate une chance en or dans l'enclave à mi-chemin, tirant à côté du filet.
Quelques instants plus tard, les Hurricanes font mouche. Après un arrêt de Dobes, Hall loge un revers dans le filet des Canadiens, à 12:21.
La foule continue d'encourager ses favoris et Juraj Slafkovsky touche la cible à 16:56, lorsque Dobes a retraité au banc des siens: c'est 5-4.
Les Canadiens profitent d'une mise en jeu en territoire adverse pour retirer une autre fois Dobes, mais comme en début de rencontre, Slafkovsky fait cadeau de la rondelle aux Hurricanes qui mettent un terme à la rencontre à la suite d'un but d'Andrei Svechnikov dans un filet désert.