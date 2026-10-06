Premier match de la saison au Centre Bell

Les Hurricanes de la Caroline avaient gâché les séries éliminatoires des Canadiens de Montréal en leur montrant la porte de sortie en cinq matchs, au printemps dernier, lors de la finale de l'Association de l'Est.

Mardi, ils ont aussi gâché la rentrée de la saison 2026-2027 du Tricolore en l'emportant 6-4 au Centre Bell.

Même si les Canadiens (1-1-1, 3 points) avaient les devants 3-2 après 20 minutes de jeu en ayant inscrit trois buts en cinq tirs, personne n'a été dupe.

Les Hurricanes, tel un rouleau compresseur, revenaient sans arrêt à la charge et ils ont eu le dessus à l'usure. Après deux périodes, ils avaient tout près du triple des tirs au but face à une équipe qui ne cessait de leur céder la rondelle. Au chapitre de la gestion du disque, Juraj Slafkovsky, en dépit de son premier but de la saison, mérite le bonnet d'âne.

Le revers efface quelque peu la belle performance de Zachary Bolduc (2e, 3e) qui a inscrit un doublé. Nick Suzuki (2e), qui a ajouté une mention d'aide, a complété la marque. Chris Kreider et Alexandre Texier ont obtenu deux assistances chacun. Jakub Dobes a fait face à 34 rondelles.

Taylor Hall (1er, 2e) a inscrit un doublé pour les Hurricanes (2-1-1, 5 points). Sebastian Aho (4e) a récolté un but et deux mentions d'aide. Eric Robinson (1er), Mark Jankowski (1er) et Andrei Svechnikov (1er), dans un filet désert, ont complété. Brandon Bussi a fait face à 20 tirs.

Les Canadiens seront de retour au Centre Bell, jeudi, contre les Predators de Nashville.

Les cérémonies d'avant-match

Le légendaire Robert Charlebois - via une vidéo - a raconté aux spectateurs les origines de sa chanson Je reviendrai à Montréal, qui a ensuite été interprétée par un jeune choeur féminin sur le banc des Canadiens sous la direction de Gregory Charles.

Lors de la présentation des membres de la formation, l'entraîneur Martin St-Louis a, de loin, été le plus applaudi. Les joueurs des Canadiens ont été rejoints sur la patinoire par des jeunes provenant de divers programmes de Hockey Québec. On a aussi souligné avec un moment de silence, le décès de Lyle Odelein.

Deux buts rapides

Les premières minutes sont très brouillonnes pour les joueurs du Tricolore. Deux fois, Juraj Slafkovsky donne la rondelle à l'adversaire en tentant de dégager son territoire. La deuxième est fatale: 1-0 Hurricanes par l'entremise de Taylor Hall, à 2:25.

Avance de courte durée. Moins d'une minute plus tard, Zachary Bolduc ramène immédiatement les deux équipes à la case départ. Son deuxième but de la saison.