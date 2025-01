Revers de 4-2 à Detroit

Les Canadiens de Montréal ont vaincu tellement de puissances du circuit Bettman depuis un mois, qu'une rencontre contre les Red Wings, à Detroit, jeudi soir, semblait largement à leur portée.



Malheureusement pour le Tricolore (24-20-4, 52 points), les Red Wings (22-21-5, 49 points), qui sont à la traine dans la course aux séries pour les équipes repêchées, étaient drôlement plus affamés et ils l'ont emporté 4-2.

Le Tricolore a complètement raté son entame de match avec seulement quatre tirs en première période face à une équipe en mode survie. Vingt minutes de perdues.

Kirdy Dach (10e) et Kaiden Guhle (4e) ont inscrit les buts des Canadiens. Dach a ajouté une mention d'aide. Samuel Montemembault a donné un mauvais but, mais il a fait une poignée d'arrêts spectaculaires au possible face aux 45 tirs des Red Wings.

Cam Talbot a néanmoins été le gardien le plus solide de la soirée, stoppant 27 tirs, et il a eu droit à la contribution de Jonatan Berggren (8e), Alex DeBrincat (20e), Andrew Copp (9e) et de Dylan Larkin (21e).

Le Tricolore a été blanchi lors de trois avantages numériques et il a accordé un but en désavantage numérique, celui de Copp, qui a alors porté la marque à 3-0.

Lane Hutson a connu un rare mauvais match. Écarté facilement par Larkin sur le premier but des Red Wings, il a laissé filer quelques rondelles, ici et là, et une pénalité en fin de troisième période a coulé les chances de remontée des siens.

Les Canadiens seront de retour au Centre Bell, samedi, quand ils accueilleront les les Devils du New Jersey.

Train d'enfer

La première moitié de la période initiale se dispute à un train d'enfer et comporte peu d'arrêts de jeu. Et elle est souvent à l'avantage des joueurs des Red Wings qui dominent 9-3 pour ce qui est des tirs au but.

À force de jouer avec le feu, on se brûle.

C'est ce qui se produit quand Dylan Larkin tasse Lane Hutson dans le coin de la patinoire avant de remettre à Jonatan Berggren dont le tir vif et précis déjoue Montembeault. Le 12e tir des Red Wings a fait mouche à 13:00.

Les Canadiens ont bien besoin de la supériorité numérique que les Red Wings leur offrent, mais ils n'en profitent guère vu que Kirby Dach écope à son tour d'une pénalité.

Saut qu'après le 4 contre 4, les Red Wings sont en avantage d'un homme et ils doublent la mise avec quatre secondes à disputer à la période, quand les deux formations sont de retour à forces égales depuis quelques secondes. Un but pour Alex DeBrincat.