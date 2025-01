Désormais Montréalais d'adoption

Rayon partage, il y a aussi eu le très jeune rappeur MCO - en fait, le fils de GCM - qui chanté avec son paternel C’est moi qu’écrit mes textes. Fort sympa. La relève est assurée.

Lorsque Grand Corps Malade a bouclé son spectacle de 90 minutes avec une Deauville à rallonge qui évoque son grand amour, on avait franchement l’impression de voir une finale toute québécoise, d’autant plus que l’excellent trio d’instrumentistes qui accompagne le Français – Gabriel Thibeault (claviers), Maxime Boivin (guitare/basse) et Sarah Dion (batterie) – ainsi que l’artiste de première partie – Billie du Page - sont tous de chez nous.

Et pour ses premiers concerts à Montréal en plus de six ans, Grand Corps Malade avait de quoi se réjouir. Pas d’avion à prendre. Un taxi a suffi.

Grand Corps Malade, en supplémentaire à Montréal, au MTelus, le samedi 18 janvier

En tournée québécoise

Jeudi 13 mars - Ottawa - Centre National des Arts (Salle Southam)



Vendredi 14 mars - Laval - Salle André-Mathieu



Samedi 15 mars - Sherbrooke - Théâtre Granada



Samedi 22 mars - Québec - Grand Théâtre de Québec



Jeudi 3 avril - Longueuil -Théâtre de la ville



Vendredi 4 avril - Joliette - Centre Culturel Desjardins



Jeudi 10 Avril - LaSalle - Théâtre Desjardins