Vindredi groovy

En ce vendredi de janvier, Jessica Harnois et l'équipe du Québec maintenant vous présente un Vindredy groovy qui donne faim!

Les chansons tournent autour de la thématique de la nourriture, question de vous donner l'eau à la bouche.

La sommelière Jessica Harnois, accompagnée d'Anaïs Guertin-Lacroix et d'Émilie Dupras, nous propose d'excellents vins accompagnés d'excellente musique!

Les vins

1 - Avec des gougères au fromage, deux bulles:

Freixenet

Vin mousseux | 750 ml | Espagne

11,45 $

Artisans du Terroir Bouquet

Vin mousseux | 750 ml | Canada, Québec

33,00 $

2 - Un tartare de saumon/avocat avec:

Château Fuissé Pouilly-Fuissé Tête de Cuvée 2022

Blanc | 750 ml | France

Bourgogne – Chardonnay

$52.25

3 - Des Spare Ribs avec :

Domaine Du Tix - Ventoux Bonhomme-Tremblay

Vin rouge | 750 ml | France, Vallée du Rhône

22,85 $

4 - Steak au poivre avec:

Château La Tour de By Médoc 2018

Rouge | 750 ml | France, Bordeaux

Cabernet sauvignon 60 %, Merlot 35 %, Petit verdot 5 %

$28.15

Les chansons

- Moi j’mange d'Angèle Arsenault - 1979

- Des croissants de soleil de Ginette Reno - 1974

- Le Petit Pain au chocolat de Joe Dassin - 1969

- Luglio, version italienne du Le petit Pain au chocolat – interprétée par Riccardo Del Turco - 1968

- Lady Marmelade, version originale du groupe rock Labelle (groupe de Patti Labelle) - 1974

- Le pudding à l’arsenic, version originale film Astérix et Cléopatre, composée par Gérard Calvi et écrite par Pierre Tchernia (le titre seraitplutôt : Le gâteau empoisonné) - 1968

- American Pie, version originale de Don McLean - 1971

- Lollipop, version originale The Chordettes écrite par Beverly Ross et Julius Dixson - 1958

- Les cornichons, version originale par Nino Ferrer - 1966

- Les cornichons, reprise par Patsy Gallant - 1966 ou 1967

- La banane de Philippe Katerine - 2010

- C’est bon les patates de Mononc’ Serge - 2003

- J’ai mangé trop de patates frites de Bleu Jeans Bleu - 2019

- J’te gâte all dress de Bleu Jeans Bleu - 2013

- Breakfast in American , version originale de Supertramp - 1979

- Angela, la reine de la pizza de Patrick Zabé - 1975

- J’ai trop mangé de Patrick Zabé - 1975