Elvis Presley est né il y a 90 ans cette semaine. En fait, s'il est vivant quelque part comme le veut la légende, il a peut-être eu 90 ans cette semaine...

Peu importe, ce sont ses chansons qui accompagnent le Vindredi groovy avec la chroniqueuse Caroline Legault, la somellière Mariève Isabel et tout l'équipe du Québec maintenant.

Vins

Elvis ne buvait pas d’alcool au début de sa carrière. On commence donc avec un vin désalcoolisé d’Allemagne.

Corvers-Kauter R3 Zero

Vin blanc | 750 ml | Allemagne, Rheingau

13,35 $ | Code SAQ 15382347



Pour faire honneur aux chansons empruntées d’Europe (France et Italie), un prosecco italien!

ASTORIA Prosecco

Vin mousseux | 750 ml | Italie, Vénétie

19,65 $ I Code SAQ 13056370



Clin d’œil cette fois-ci à Graceland Cellar (qui produit les vins Elvis) avec ce cabernet sauvignon de la Californie

Wente Vineyards Southern Hills Livermore Valley 2021



Vin rouge | 750 ml | États-Unis, Californie

20,05 $ I Code SAQ | 12521516

https://www.saq.com/fr/12521516

Pour finir, une liqueur tropicale du Québec qui rappelle les escapades hawaïennes d’Elvis!

Rosemont Santa Banana à la banane flambée

Rhum aromatisé à la banane | 750 ml | Canada, Québec

40,00 $ | Code SAQ 15335209

Musique

Blues Suede Shoes

Burning Love

Don't Be Cruel

Hound Dog - Big Mama Thorthon

Hound Dog - Elvis

Love Me Tender - Elvis

Love Me Tender - Norah Jones

It's Now or Never

Suspicious Minds - Elvis

Suspicious Minds - Fine young Cannibals

A Little Less Conversation (remix)

Can’t Help Falling in Love

Jailhouse Rock

Always on My Mind – Willie Nelson

All Shook Up

That’s Alright