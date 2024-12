Le plus stimulant, c’est de demeurer le leader

Le 98.5 continue de régner en maître sur les ondes canadiennes, se positionnant comme la station radio la plus écoutée au Canada à la sortie des sondages de l’automne 2024.

Grâce à une offre audio de premier plan, Cogeco Média continue de gagner du terrain. Le sondage confirme d'ailleurs cet engouement, avec 61% de parts de marché commerciales chez les 25-54 ans.

Cette réussite nous encourage à poursuivre nos efforts d'innovation et à nous adapter aux nouvelles attentes des auditeurs.

Les changements apportés à la grille horaire ont sans aucun doute trouvé écho auprès des auditeurs. Mentionnons notamment l'émission du matin animée par Patrick Lagacé, en collaboration avec des chroniqueurs chevronnés.

Le 98.5 FM est la référence en matière d'actualité, et ce, génération après génération.

Diversité et qualité

Du 98.5 à CKOI en passant par Rythme 105.7 et The Beat 92.5, toutes les stations de Cogeco Média se sont distinguées dans le dernier sondage Numeris, témoignant de la diversité et de la qualité de notre programmation.

The Beat 92.5 est la station musicale anglophone la plus écoutée à Montréal avec 38% des parts commerciales auprès des femmes de 25 à 54 ans.

Rythme est la radio musicale francophone numéro 1 à Montréal avec 24% des parts commerciales. Elle prend également la première position auprès des femmes de 25 à 54 ans.

Quant à CKOI, elle est la station musicale numéro 1 des jeunes adultes à Montréal (18 à 44 ans). C’est une gang de 1,7 million de passionnés qui sont au rendez-vous.

Derrière les chiffres, Cogeco Média est un univers de possibilités où l'expertise rencontre la passion pour créer des expériences uniques pour nos auditeurs.

Le 98.5 avait proposé sa nouvelle programmation le 12 août.

À propos de Cogeco Média

La filiale de Cogeco, Cogeco Média, détient et exploite 21 stations de radio, dont celles du réseau parlé: 98.5 à Montréal, 106.9 en Mauricie, 107.7 en Estrie, 104.7 en Outaouais, FM93 à Québec et KYK 95.7 à Saguenay. Les stations du réseau Rythme sont les suivantes: 105.7 à Montréal, 102.9 à Québec, 100.1 en Mauricie, 98.3 au Saguenay et 93.7 en Estrie. Quant aux stations CIME, les voici: 103.9 dans les Laurentides, le 96.9 CKOI, The Beat 92.5, les quatre stations Planète au Lac-Saint-Jean et Radio Circulation 730 AM à Montréal.

Leaders dans leur marché respectif, les stations de Cogeco Média rejoignent près de 5 millions d’auditeurs chaque semaine en offrant une programmation variée et pertinente destinée à un large public. Elle possède également Cogeco Nouvelles, la plus importante agence d’information radiophonique privée au Québec.