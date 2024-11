En ce vendredi, la chroniqueuse Catherine Beauchamp et la sommelière Jessica Harnois nous proposent un Vindredi groovy avec des vins de France et d'Italie et des chansons du légendaire Charles Aznavour.

Les vins et alcools

1 - Une superbe vodka québécoise au goût exotique de fruit de la passion et du sumol, une boisson pétillante portugaise

3 Lacs Fruit de la passion

Vodka aromatisée | 750 ml | Canada - Québec

29,65 $

2 - Un Bordeaux blanc excellent avec des fruits de mer (huîtres ou crevettes)

La Demoiselle de Sigalas Bordeaux 2017

Vin blanc | 750 ml | France

Sémillon 80% Sauvignon 20%

Bordeaux

23,80 $

3 - Un Bourgogne riche, parfait pour des pâtes crémeuses au poulet

Domaine de Gry-Sablon Bourgogne Chardonnay 2023

Vin blanc | 750 ml | France - Bourgogne

24,20 $

4 - Un bœuf bourguignon avec un pinot noir chilien

Sibaris Pinot Noir Gran Reserva Aconcagua 2022

Vin rouge | 750 ml | Chili - Aconcagua

16,10 $

5 - Un grand brunello à offrir en cadeau 🎁 ou à s’offrir avec un filet mignon sauce aux champignons

Silvio Nardi Brunello di Montalcino 2016

Rouge | 750 ml | Italie

Toscane

52.75 $

Musique

Chansons de Charles Aznavour, ou en duos, ou des reprises

Je m’voyais déjà

Il faut savoir

Les comédiens

Et pourtant

For Me Formidable

Emmenez-moi

Les plaisirs démodés

Mes Emmerdes

She

La Bohème

Grand Corps malade et Charles Aznavour - À chacun sa Bohème

Parce que

Dr Dre – What’s the difference (Parce que)

Hier encore

Bad Bunny -Monaco

Désormais

Passi - Émeutes