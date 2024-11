De retour après 16 ans

Montréal, Centre Bell, jeudi soir, 22h30. Les membres du E Street Band viennent de quitter les planches après 2h55 d'un concert exceptionnel, quand Bruce Springsteen revient devant le micro avec sa guitare acoustique et son harmonica pour interpréter la douce et sensible I’ll See You In My Dreams.

«Merci Montréal! Vous avez été l’une des meilleures foules en aréna devant laquelle nous avons joué.»

On se demande parfois si les artistes disent ce genre de choses dans toutes les villes. Mais on y est rarement pour l’entendre…. Prenez ici la parole d’un type qui en était à son 64e concert de Bruce Springsteen en cinq décennies dans 21 villes, sept pays et trois continents : je ne l’ai jamais entendu dire ça. Saluer une excellente foule. Oui. Souvent. Dire que c’est l’une des meilleures… Renversé.

Il est vrai qu’à ce stade, nous savions tous - au parterre, dans les gradins et même sur scène - qu’il venait de se passer quelque chose de difficilement descriptible et de quantifiable. Le genre de je-ne-sais-quoi qui fait que ce qui aurait déjà été un excellent spectacle passe au stade de concert de légende. Et cette fois, le mot n’est pas galvaudé.

Était-ce les 24 Celsius ressentis un 31 octobre – un record à Montréal – qui ont mis tout le monde de bonne humeur? Était-ce le fait que Springsteen n’est pas venu au Québec depuis 2008? Où était-ce le fait qu’il y avait 21 650 personnes présentes?

Probablement un peu de tout ça.

D’entrée de jeu, le E Street Band a souligné la fête de l’Halloween en y allant d’une version ludique de Ghostbusters, du film du même nom. Effet garanti. Le ton a immédiatement changé avec une décapante Seeds qui a ramené les plus vieux amateurs aux années 1980. On avait compris le message : les surprises risquaient d’abonder durant ce concert.

50 ans de durabilité

Cette tournée amorcée en février 2023, soit un mois après le 50e anniversaire de la parution de Greetings From Asbury Park, N.J, le premier disque du E Street Band, c’est justement ça : une tournée de 50e qui n’en porte pas le nom.

Pour le début de cette virée pancanadienne, Springsteen est revenu à une ossature qui a rappelé les concerts d’il y a 18 mois, mais sans s’empêcher de nous surprendre.

Preuves à l’appui, Atlantic City et Youngstown, des chansons en solo et acoustiques de Springsteen de Nebraska (1984) et de The Ghost of Tom Joad (1993) sont presque métamorphosées avec la touche du E Street Band. La première possède ainsi une grandeur inégalée avec l’apport des cuivres, la seconde devient un brûlot avec l’envolée sur le manche du guitariste Nils Lofgren.

Le doublé jazz-soul-gospel a aussi repris du service avec l’enchaînement de la gallopante The E Street Shuffle, qui remonte à 1973, et de Nightshift, la reprise des Commodores. La première chanson n’est rien de moins qu’une classe de maître d’une dizaine de minutes qui permet de mesurer le doigté des instrumentistes avec une finale entre batteur (Max Weinberg) et percussionniste (Anthony Almonte) à jeter à la renverse.

Je l’avais écrit l’an dernier: avec 18 membres sur les planches, le E Street Band devient le E Street Big Band dans cette aventure. Quant à Nightshift, ma foi, nous n’étions pas loin d’être dans une église.