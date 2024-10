Gain de 1-0 contre les Maple Leafs

La cause est entendue, il ne faut pas vraiment pas se fier au camp préparatoire...

La vitesse, l'intensité et la qualité des gardiens de but en présence ont donné des allures de match de séries éliminatoires entre les Canadiens et les Maple Leafs de Toronto, mercredi soir, rencontre gagnée 1-0 par la formation montréalaise.

Un but de Cole Caufield en avantage numérique à 7:48 de la première période - son premier avec son numéro 13 en hommage à Johnny Gaudreau - et une performance sensationnelle de 48 arrêts de Samuel Montembeault ont permis aux hommes de Martin St-Louis d'entreprendre la saison 2024-2025 du bon pied.

Après avoir dominé toutes les facettes du jeu lors des deux premières périodes, les Canadiens (1-0-0, 2 points) ont vu les Maple Leafs (0-1-0, 0 point) mettre de la pression et le pied au plancher lors du dernier tiers durant lequel Montembeault a sauvé les meubles plus souvent qu'à son tour. Il a terminé la rencontre avec 48 arrêts à sa fiche.

Le gardien a établi un record de la LNH pour le plus d'arrêts dans un blanchissage lors d'un match d'ouverture depuis que les tirs ont commencé à être calculés lors de la saison 1955-1956.

Anthony Stolarz n'a pas été en reste avec une foule d'arrêts importants face à Nick Suzuki, Juraj Slafkovsky, Alex Newhook et Christian Dvorak. Stolarz a repoussé 26 des 27 rondelles dirigées vers lui.

Le Tricolore a inscrit un but en avantage d'un homme en cinq tentatives, les Maple Leafs ont été blanchis en quatre tentatives.

Ce fut moins probant dans le cercle des mises en jeu, la formation torontoise ayant le dessus deux fois sur trois.

Les Canadiens affronteront les Bruins, à Boston, jeudi soir.

Film et musiciens

Avant le match, le comédien et réalisateur Luc Picard s'est adressé à la foule dans les gradins, prélude à une vidéo survolant la riche histoire des Canadiens avec ses partisans et à la présentation des joueurs à l'aide des musiciens de l'Orchestre Métropolitain. Une cérémonie sobre et raffinée tout à la fois.

Première chance ratée

Il n'a fallu que 76 secondes avant que Max Domi n'écope d'une pénalité. Comme lors des matchs préparatoires, l'unité d'avantage numérique des Canadiens n'est pas parvenue à toucher la cible, mais Nick Suzuki, Kirby Dach et Juraj Slafkovsky en ont fait voir de toutes les couleurs aux joueurs des Maple Leafs.

Ces derniers n'ont pas tiré parti de leur premier jeu de puissance, mais le Tricolore n'a pas raté sa deuxième occasion: un jeu magnifique entre Dach, Slafkovsky et Cole Caufield qui a fait mouche à 7:48 pour son premier but dans l'uniforme numéro 13.