«Boussole à la dérive» par Florence Provencher

Florence Provencher, recherchiste au FM93, publie aujourd'hui son premier roman, Boussole à la dérive, qui met en lumière Jade, un personnage aux prises avec de l'anxiété de performance.

Écrivaine dans l'âme depuis ses 10 ans, Florence, qui a vécu elle-même ce type d'anxiété durant son parcours, a trouvé une vertu guérisseuse à l'écriture de son roman.

Celle qui a un bac en journalisme et en droit souligne que son livre peut s'adresser autant aux jeunes adolescents qui sont à l'âge des premiers choix dans leur parcours scolaire qu'aux parents d'enfants qui vivent avec de l'anxiété.

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