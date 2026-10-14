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«Boussole à la dérive» par Florence Provencher

Un roman qui ouvre le dialogue sur l'anxiété de performance

par Félix-Antoine Turgeon

0:00
13:32

Entendu dans

Dupont le matin

le 14 octobre 2026 09:15

Avec

Stephan Dupont
Stephan Dupont
Alexandre Tétreault
Alexandre Tétreault

et autres

Un roman qui ouvre le dialogue sur l'anxiété de performance
Florence Provencher, recherchiste au FM93, publie aujourd'hui son premier roman Boussole à la dérive. / Cogeco Média

Florence Provencher, recherchiste au FM93, publie aujourd'hui son premier roman, Boussole à la dérive, qui met en lumière Jade, un personnage aux prises avec de l'anxiété de performance.

Écrivaine dans l'âme depuis ses 10 ans, Florence, qui a vécu elle-même ce type d'anxiété durant son parcours, a trouvé une vertu guérisseuse à l'écriture de son roman.

Celle qui a un bac en journalisme et en droit souligne que son livre peut s'adresser autant aux jeunes adolescents qui sont à l'âge des premiers choix dans leur parcours scolaire qu'aux parents d'enfants qui vivent avec de l'anxiété.

Écoutez l'entrevue ici.

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