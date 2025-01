Piette devra-t-il se battre pour son temps de jeu?

La prochaine saison du CF Montréal approche à grands pas. L'équipe est de retour à Montréal après un séjour en Floride afin de poursuivre sa préparation.

Au micro de Mario Langlois, l'ancien joueur de l'Impact Patrice Bernier commente les plus récents développements.

L'Impact a reçu du renfort en milieu de terrain en la personne de Victor Lotouri.

Est-ce que Samuel Piette arrive dans les années ou il devra se battre pour conserver son temps de jeu?

«Samuel, c'est un joueur qui est niché. J'explique. On le compare à Sergio Busquets qui a une belle carrière à Barcelone parce que c'était la référence des milieux défensifs qui sont capables de jouer vers l'avant, qui ont un style offensif. Tandis que Samuel, c'est vraiment quelqu'un qui est un récupérateur, un milieu défensif pur. Pur et dur. Et il n'y en a pas beaucoup de cette sorte-là dans la ligue.»

«Quand on regarde les équipes, on veut tout le temps des joueurs à caractère offensif, mais il faut quelqu'un qui protège la défense. Et Samuel, dans son registre à lui, il apporte beaucoup en récupération de ballons, duels, et à travers les années, tu vois qu'il a grandement évolué dans sa capacité à faire orienter le jeu vers l'avant.»

Les autres sujets discutés