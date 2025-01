Les interruptions de service dans le métro de Montréal se font plus fréquentes et plus longues. Une hausse de l'achalandage et des intrusions dans les tunnels du métro est pointée du doigt pour expliquer ces interruptions qui importunent de plus en plus souvent les usagers.

Écoutez Marie-Claude Léonard, directrice générale de la Société de transport de Montréal (STM), qui en discute avec l'animateur Patrick Lagacé.

Elle aborde notamment l'augmentation des incidents, principalement causés par le comportement des usagers (60%) et des équipements vieillissants.