Conseils pour payer la carte de crédit

«En janvier, c'est le temps des Fêtes qui vient de se terminer. On n'a même pas reçu toutes les factures encore. Et puis on est bombardé de résolutions et de bon comportement, tout ça. Il y en a qui n'ont pas dégrisé. [...] je trouve que c'est peut-être le moment de prendre l'état de la situation et puis de laisser décanter un petit peu les abus qu'on a faits dans le temps des Fêtes. Et puis, il y a tout de suite les REER, parce qu'il faut cotiser avant le 1ᵉʳ mars. Alors là, c'est ça qui est lourd en début d'année.»