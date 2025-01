C'est une tendance qui est en hausse au Québec et ailleurs : il y a de plus en plus de touristes qui demandent de pouvoir aller à l'hôtel avec leur chien.

Est-ce qu’il faut en faire plus et accepter les chiens dans les hôtels et restaurants?

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez discuter de la question de l'acceptabilité des chiens dans les hôtels à l'émission La commission mardi.

Déjà, plus de 650 sur 1300 hôtels acceptent les animaux de compagnie.

Près de 25% des familles québécoises possèdent un chien. Cette proportion est plus élevée chez les Américains qui sont nombreux à venir en visite au Québec.

L'Association hôtelière du Québec, avec Véronyque Tremblay, propose un guide de bonnes pratiques pour améliorer l'accueil des chiens, notamment en raison de la clientèle européenne et américaine qui voyage souvent avec eux.

Des auditeurs expriment des opinions variées, certains évoquant des problèmes d'allergies ou de bruit, tandis que d'autres partagent des expériences positives de voyages avec leurs chiens.