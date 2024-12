Un échange avec les Sabres?

Les Canadiens de Montréal ont tenté de relancer Kirby Dach de plusieurs manières depuis le début de la saison.

Que fait-on, maintenant?

Écoutez l'analyste Dany Dubé et l'animateur Mario Langlois en discuter.

Dany Dubé trace un parallèle entre les problèmes des Canadiens et des Sabres de Buffalo au poste de deuxième centre: Kirby Dach pour le Tricolore et Dylan Cozens pour les Sabres.

Et c'est là que Dubé, hypothétiquement, se demande à voix haute si les Canadiens et les Sabres ne devraient pas s'échanger les deux joueurs.

«Les deux joueurs ont 23 ans. Ce sont deux centres droitiers, deux gros bonhommes et deux choix de première ronde en 2019, il y en a un qui est plus cher que l'autre, mais la meilleure saison de Cozens, c'est 31 buts» dit Dubé.

«Cozens a 311 matchs de joués, Dach en a 242 matchs. La différence entre les deux: il y en a un qui a eu des blessures. Peut-être que dans un an et demi on va dire: 'Oh tabarnouche!, (Dach) était tout un joueur, on a bien fait de le garder.»

Au-delà des différences de contrat - celui de Cozens est plus long et plus cher -, Dubé pense que cela pourrait être profitable aux deux organisations.

«Je pense que c'est deux joueurs qui ont besoin d'un changement d'air», note Dubé, soulignant l'importance de prendre des décisions pour faire avancer les organisations, malgré les risques et les incertitudes.