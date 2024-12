De la patinoire à l'Assemblée nationale

En ce vendredi 13, l'animateur Mario Langlois nous offre un segment de Ça sent la coupe en deux temps.

Comme d'habitude, il est accompagné de l'ancien gérant à l'équipement des Canadiens de Montréal, Pierre Gervais, ainsi que de l'ancien entraîneur des gardiens du Tricolore, Stéphane Waite.

Pour l'occasion, Pierre Gervais nous propose un vin italien, le San Valentino Scabi 2022.

Deux invités se joignent à eux:

Stéphane Laporte, l'auteur, concepteur, réalisateur et producteur.

Enrico Ciccone, l'ex-joueur de hockey et député libéral de Marquette à l'Assemblée nationale du Québec

Un cadeau de Noël en novembre

Durant la première heure, Stéphane Laporte nous parle de son plus récent ouvrage, le livre Un cadeau de Noël en novembre et il nous parle du moment ou il a réalisé très jeune que le patin - et conséquemment, le hockey -, ça n'allait pas être pour lui, en raison d'un problème aux jambes.

Les autres sujets discutés

Son expérience de réalisateur du film sur Céline Dion

Son travail d'écrivain

Son projet le plus spécial?

«Un des projets qui était comme un projet de rêve, c'est quand j'ai réalisé le film Céline autour du monde et que j'ai suivi Céline Dion sur cinq continents pendant deux ans. Quand on est revenu, j'avais 800 heures de tournage pour faire le montage du film. À cause de René et Céline, on était comme dans une autre ligue. Tu deviens dans la Ligue mondiale quand tu travailles avec René et Céline. Ça a été une expérience très spéciale. C'est probablement l'expérience la plus spéciale que j'ai vécue», dit Laporte.