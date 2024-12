Passer à une autre étape?

«À l'entraînement, (Martin) n'avait pas fait de nouveaux changements de trios. Je le dis très candidement, je suis un peu surpris et même déçu. Je pense que la porte était ouverte pour donner des opportunités, peut-être varier vraiment... Parce que, dans le fond, les six premiers attaquants, on brasse toujours la même affaire... C'est les mêmes six attaquants en rotation. Et on a vraiment aucune production offensive, exception faite de Suzuki et Caufield. Et quand je parle de production offensive, je parle de régularité dans la production.»