Jour 26 de la grève: «Postes Canada se retrouve à nuire à l'économie canadienne»

«C'est sûr que la question des tarifs, il faut absolument s'y pencher. Il y a quelque chose qui cloche. Et ça veut dire aussi qu'on a peut-être habitué les consommateurs à payer des prix de livraison trop bas par rapport à ce que ça vaut vraiment. Et là, qui va être pris avec ce problème-là à l'avenir? Ce sont les commerçants. Et qui va en profiter? Ben ça risque d'être Amazon qui a son propre service de livraison et ça, ce n’est pas idéal, on s'entend pour l'économie canadienne. Donc Postes Canada se retrouve à nuire à l'économie canadienne quand on y pense.»