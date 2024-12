L'accueil des partisans des Canadiens

Patrik Laine brûlait d'impatience de disputer un premier match de saison régulière au Centre Bell.

Le résultat fut au-delà des attentes du Finlandais qui a inscrit son premier but dans l'uniforme des Canadiens.

«Ce fut formidable. Je me sentais affreux durant presque tout le match. J'étais un peu rouillé, évidemment. Mais on a les deux points et c'est pas mal tout ce qui compte. Oui, rouillé, mais ça devrait aller mieux.»

Et quant à l'accueil des partisans?

«Ce fut la chose la plus hallucinante que j'ai entendue de toute ma vie. Je ne mérite pas ça. C'est quelque chose dont je vais me souvenir pour toujours. C'est la chose la plus cool que je n'ai jamais vue.»

