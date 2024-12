En ce Mardi je donne, journée mondiale de la générosité, la Fondation des Canadiens pour l’enfance a annoncé la sélection de la ville de Sorel-Tracy pour l’aménagement de sa 16e patinoire communautaire BLEU BLANC BOUGE.

Les travaux débuteront à l’été 2025 dans le parc Simard, pour une ouverture des nouvelles installations à l’hiver 2026.

Écoutez Pierre Boivin, président du conseil d’administration de la Fondation des Canadiens pour l’enfance, et le maire de Sorel-Tracy, Patrick Péloquin, en conversation avec Martin McGuire et Dany Dubé.

La patinoire représente un investissement de 2,6 millions $. Le programme BLEU BLANC BOUGE consiste à ériger des patinoires extérieures réfrigérées et multisports dans des quartiers socioéconomiquement défavorisés, afin de fournir à la population des infrastructures sportives et récréatives de proximité à la fois sécuritaires et inclusives. Ces patinoires deviennent de véritables lieux de rassemblement et d’animation encourageant la pratique d’activités physiques et l’adoption d’un mode de vie sain.

Le don de cette infrastructure est également accompagné de 100 paires de patins, de 100 casques et de 100 bâtons de hockey que les jeunes pourront emprunter gratuitement pour profiter pleinement de la patinoire.

La Ville de Sorel-Tracy investira 3 millions $ supplémentaires pour bonifier le projet de la patinoire en y ajoutant une toiture permanente. Cette structure permettra de prolonger la période de glace et de protéger la surface des intempéries à longueur d’année, en plus d’être dotée d’un éclairage et d’un système de son intégrés.

La ville de Sorel-Tracy est fière d’avoir vu évoluer chez elle cinq champions de la coupe Stanley à travers le temps, dont Pierre Mondou, Marc-André Fleury et François Beauchemin.