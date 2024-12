Les Québécois dépensent gros pour la nourriture

Dans la revue des réseaux sociaux de Frédéric Labelle, lundi, celui-ci discute du gaspillage alimentaire durant le temps des Fêtes, qui implique une augmentation de 25% à 45% des déchets.

L'application Too Good to Go a publié les résultats d'un sondage de la firme Léger qui révèle que les Québécois sont les plus dépensiers en nourriture. Or, ils gaspillent moins qu'auparavant: on a noté une baisse de 8% du gaspillage par rapport à l'année précédente.

Un représentant de Too Good to Go, Nicolas Dot, affirme que la sensibilisation a augmenté par rapport au gaspillage. Il constate même des changements d'habitudes.

Les solutions proposées incluent la réutilisation des restants, le partage des aliments ou encore leur stockage au congélateur. 94% des Québécois seraient prêts à adopter des mesures pour réduire le gaspillage.