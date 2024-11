Paul St-Pierre Plamondon écorche Québec solidaire

«Il y a un ras-le-bol qu'on sent à l'Assemblée nationale et dans la population. Le sujet, ce n'est pas Haroun Bouazzi, c'est le wokisme. C'est cette manière de procéder. Déformer les propos des autres pour signaler sa vertu. Traiter les autres de racistes, de phobes; les insulter pour les intimider et ainsi mieux imposer toutes sortes de concepts fumeux et idéologiques. Et la victimisation, qui est aussi un outil largement utilisé par ce mouvement. Et on arrive à un point dans notre société où ce wokisme, cette technique d'intimidation, de victimisation et de déformation des propos des autres, il n'y a plus personne qui veut endurer ça.»