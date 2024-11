Hémorragie dans les centres de la petite enfance

«Je crois à la capacité. Maintenant, je doute de la volonté. Je m'explique: le projet qu'on avait en 1997, c'est de voir que les femmes retournent travailler et d'avoir une égalité des chances en offrant une éducation de qualité dès la naissance à tout le monde. Disons-le franchement, [cette idée] a été malmenée par tous les gouvernements successifs. C'est comme s'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris au Québec. Un enfant, avant l'âge scolaire, ce n'est pas une plante verte. [...] Ce sont les années les plus formatrices et on n'a jamais reconnu ça. [...] On voit ça encore comme du gardiennage et ça explique pourquoi les salaires sont si bas.»