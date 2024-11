Solide jeu collectif

Pour un entraîneur dont l'équipe venait de vaincre les Oilers d'Edmonton pas blanchissage, l'entraîneur Martin St-Louis était plutôt posé lors de son point de presse après la rencontre.

«Oui, c'est un pas dans la direction qu'on cherche. Je trouve qu'on commence à apporter plus de constance là-dedans (la maturité).»

Et l'identité de l'adversaire y avait peu à voir. Ce n'était pas un plus gros test que d'habitude à ses yeux.

«Pas nécessairement. C'est un adversaire difficile, mais il faut que tu sois capable de te comporter comme ça contre n'importe quel adversaire. Si tu amènes cette attitude à tous les matchs, tu donnes une chance.»

«Notre deuxième et troisième période: comment on a géré le match, comment on était connectés défensivement... Offensivement, on savait où on s'en allait. C'est beaucoup plus facile à coacher comme entraîneur quand tu as ces actions-là sur la glace. On n'a pas fait beaucoup d'actions qui aidaient l'autre équipe.»

On écoute Martin St-Louis...