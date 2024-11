Augmentation des locataires au Québec

Le nombre de ménages locataires est en augmentation au Québec, en particulier à Montréal où 45% des ménages sont locataires. Une étude de Desjardins révèle une inflation des loyers de 8,3% pour le troisième trimestre de 2024, la plus rapide depuis les années 1980.

Écoutez Michèle Boisvert commenter l'augmentation de ménages locataires au Québec depuis quelques années au micro de Philippe Cantin.

«C'est au Québec qu'il y a le plus de locataires. Et c'est à Montréal, dans toutes les grandes villes, où il y a aussi le plus de ménages qui sont locataires. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une grande inflation du prix des loyers pour le troisième trimestre de 2024, celui qui s'est terminé en septembre, il a augmenté de 8,3 %. C'est le rythme le plus rapide observé depuis le début des années 1980», dit-elle.

«Donc, même si l'inflation baisse, les gens continuent à souffrir du coût de la vie. C'est beaucoup en raison du prix du logement et il y a de plus en plus de locataires depuis la pandémie. Avec la hausse des taux d'intérêt, ça devient de plus en plus difficile de s'acheter une maison. Les prix des maisons sont élevés et aller contracter une hypothèque coûte cher. Donc, depuis la pandémie, le nombre de locataires a augmenté.»

