Revue de presse

«[C'est] une position à l'extrême [de dire] qu'il y a du racisme tous les jours à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que ça fait, ça, comme réaction? Ça va alimenter la position de l'autre bord à l'extrême, les gens encore plus polarisants, les gens qui veulent défendre leur point en disant "non, on n'est pas raciste" qui vont crier encore plus fort. Les extrêmes attirent les extrêmes, les extrêmes créent les extrêmes. Quand tu vas dans une position qui est trop extrême, avec des mots trop forts, tu alimentes un discours encore plus fort de l'autre côté. Et c'est là qu'on en vient à une société qui est complètement polarisée sur ces questions-là.»