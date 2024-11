Ramener Caufield avec Suzuki et Slafkovsky

Aucun but, 0-en-3 en avantage numérique et seulement 19 rondelles décochées vers le gardien adverse: les Canadiens de Montréal n'ont pas aidé leur cause en attaque contre le Wild, jeudi soir.

Écoutez Dany Dubé et Mario Langlois commenter la défaite des Canadiens de Montréal par jeu blanc au Minnesota.

Pour l'analyste, il est temps de ramener Cole Caufield avec Nick Suzuki et Juraj Slafkovsky. Et il note que Kirby Dach perd la rondelle plus souvent qu'autrement.

«Ça te prend au moins un trio sur lequel tu peux bâtir ton offensive», dit-il. Le 77, c'est plus long que prévu...»