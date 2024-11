Immersion dans le monde des vidangeurs

«C’est un métier tellement exigeant, qui demande une force hallucinante! Faut vraiment que vous voyez ces gars à l'œuvre, leur vitesse d’exécution et leur cadence n’ont juste pas de bon sens! […] C’est hallucinant tout ce qu’on génère comme déchets! Même si on recycle et que certains compostent… Le Québec est le plus grand générateur de déchets au Canada, et le Canada est l’un des plus gros producteurs de déchets au monde! Chaque année, on enfouit 5,3 millions de tonnes de déchets dans les sites d’enfouissement, c’est à peu près 4 stades olympiques remplis de déchets!»