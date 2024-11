Nouvelle norme

«Ça vient du chantier qu'on a fait pour accélérer justement la construction de logements. Il y a diverses mesures qui nous permettront de répondre à la crise du logement. Mais la première, c'est de faire plus vite les unités. Tous types d'unités. Oui, on veut des unités abordables, mais on veut aussi des unités pour tous les portefeuilles. Donc on se donne une norme qui fera en sorte qu'on calculera la même chose dans tous les arrondissements. On s'attendra aux mêmes retours de la part des arrondissements, sur combien de temps ça a pris et on se donne 120 jours pour mettre au défi les différents arrondissements de répondre adéquatement à des demandes pour les projets qui sont de plein droit.»