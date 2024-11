Poupées Wicked

«C'est une comédie musicale sur Broadway: sorcières, Magicien d'Oz et compagnie. Et il y a l'adaptation au cinéma qui va sortir dans une dizaine de jours et qui dit succès à venir au box-office, dit produits dérivés. Il y a des poupées qui sont en vente, ça ressemble un peu à des barbies. D'ailleurs, le fabricant Mattel est derrière Barbie. Et derrière la boîte, il y a un site web imprimé sur la boîte. Le site web devait être techniquement Wickedmovie.com, mais on a oublié, le mot movie. Si vous vous attendiez à voir des sorcières, vous allez trouver qu'elles sont pas mal plus coquines que vous l'auriez imaginé parce que c'est un site porno.»