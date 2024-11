CPE : des enfants choisis selon leur religion

«Il y a plus de 2000 politiques d'admission pour les CPE. Et on en est venu à la conclusion qu'il fallait arriver avec une seule politique d'admission et on le met en place avec le nouveau guichet unique qui s'en vient en 2025. Il n'y aura qu'une seule politique d'admission très claire où les priorisations vont être très claires, les fratries, les besoins particuliers, les enfants vulnérables, pour permettre justement aux parents d'avoir toute l'information et s'assurer que les politiques d'admission répondent véritablement à nos critères.»