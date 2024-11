Congrès du Parti libéral du Québec

«On sent que Pablo Rodriguez a une longueur d'avance en ce moment. Ce n'est pas gagné, mais c'est lui qui est bien positionné. Et je vais ajouter un autre élément, et ça c'est comme un petit message que je vais envoyer à certaines gangs derrière les candidats à la course à la chefferie: un truc qui fait bien jaser, c'est l'animosité entre le clan de Charles Milliard et celui de Frédéric Beauchemin. Ça se ''bitch'' à qui mieux mieux [...] N'oubliez pas une chose chers amis libéraux: quand va venir le temps de voter au mois de juin, il y a deux choix à mettre. Il y a le premier choix, la personne pour qui tu votes, et qui est ton deuxième choix dans le cas d'un éventuel deuxième tour. Donc, ultimement, tu aimerais ça être le deuxième choix de quelques personnes. Donc, si tous les militants de Charles Milliard, il n'y en a pas un qui va voter pour Fred Beauchemin et vice-versa, vous ne vous aidez pas.»