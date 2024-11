Chevreuil, orignal et caribou...

Dans le cadre de sa chronique du vivant, vendredi, Pierre Gingras discute des différences entre les cervidés, notamment le chevreuil, l'orignal et le caribou, et souligne l'importance de les distinguer, surtout pour les chasseurs, car les caribous sont en déclin et protégés par la loi.

Il aborde également le déclin mondial des caribous, attribué au réchauffement climatique et au braconnage, et précise qu'au Québec, il existe trois groupes de caribous: migrateurs, forestiers et montagnards, avec des préoccupations de conservation spécifiques à chacun.

Écoutez le chroniqueur du vivant, Pierre Gingras, instruire l'équipe de Lagacé le matin quant aux différences entre les cervidés.