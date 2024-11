Secrétaire à la Santé des États-Unis

«Il y a du fluor dans l'eau courante de tous les pays développés parce qu'on sait très bien que ça réduit le taux de caries dentaires, en particulier chez les enfants. Évidemment, il faut qu'il y ait un taux qui soit adapté pour avoir cet effet préventif sur la santé bucco-dentaire des personnes. Mais il ne faut pas qu'il y en ait trop non plus parce que c'est effectivement toxique. Et bien il y a évidemment des théories du complot disant que le fluor cause tout un tas de maladies inflammatoires rendrait les enfants transsexuels. Robert Kennedy dit: "Il faut supprimer le fluor des réseaux d'eau potable aux États-Unis." Et Donald Trump dit: "Ça me paraît OK."»