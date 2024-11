Les Américains aux urnes

«Quand on parle de désinformation, quand on regarde ce qui se passe avec l'élection américaine, vous l'avez deviné, moi, je suis inquiet. Si j'étais un Américain, je ne voterais pas pour M. Trump. Je ne voterais pas pour M. Trump parce que son comportement m'inquiète. Son comportement me dérange. Dans une démocratie, on peut parler, on peut se chicaner. Il y a une belle expression aux États-Unis qui dit qu'on a besoin des bulletins de vote pour éviter d'avoir besoin des cartouches de fusil. Et c'est vrai en démocratie, on règle ses problèmes. On règle nos problèmes avec des politiques publiques et c'est imparfait. Je le sais que c'est imparfait, mais les gens qui souhaitent un homme fort, les gens qui souhaitent quelqu'un qui a de la poigne, les gens qui souhaitent qu'on marche un peu sur les normes démocratiques, ces gens-là trouvent ça drôle jusqu'à ce que ce soit eux qui soient la cible des humeurs du nouveau pouvoir autoritaire.»