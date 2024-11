Jour de vote aux États-Unis

«Je suis très angoissée, je vais être très honnête. Je ne fais pas de blague, il n'y a pas d'ironie là-dedans. Depuis plusieurs semaines, j'ai de la difficulté même à dormir. [...] Je trouve que les États-Unis sont complètement déchirés. [...] Je trouve que le débat n'est pas civilisé [...] Peu importe ce qui va arriver ce soir, Kamala Harris ou Donald Trump. [...] Je vois cette montée de la violence, cette montée de la droite également. On le voit aux États-Unis, on l'a vu en Europe, on l'a vu en Argentine. C'est plus ça qui me préoccupe que l'élection de ce soir. On voit qu'il y a une tendance, il y a une mouvance vers cette violence.»