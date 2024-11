Mieux jouer défensivement, ça coûte de l'attaque?

L'entraîneur des Canadiens de Montréal Martin St-Louis a déclaré lundi que le travail de ces hommes afin d'améliorer leur défensive leur coûte de l'attaque.

Qu'en pense Dany Dubé? L'animateur Mario Langlois lui a posé la question.

«Je n'achète pas ça» assure Dubé.

Et il explique pourquoi.

«Lorsqu'une équipe se cherche, toutes ces phrases-là, ça revient. Mieux jouer défensivement, ça te coûte de l'attaque. Je n'achète pas ça. Quand tu n'as pas la rondelle, tu te défends. Puis tu essaies de te défendre le plus efficacement possible pour avoir la rondelle le plus longtemps possible et le plus souvent possible.»

«Je ne pense pas que le Canadien est moins bon offensivement, parce que les chiffres les placent dans la moyenne au niveau du jeu à 5 contre 5. Leur avantage numérique est correct, sans être extravagant. Défensivement, ils ne sont pas dans le coup du tout. Le jeu en défensive dans un sport en mouvement comme le hockey sur glace, dépend beaucoup du marquage du porteur du disque.

«Donc le joueur qui est face à face au porteur du disque, s'il ne fait pas son travail, les autres ne peuvent pas bouger, parce que ce n'est pas comme au football.»

