Revers sans appel

Mise en jeu perdue, tir dévié, buts en avantage numérique... Comme il l'avait fait il y a une semaine après la défaite de 7-2 contre les Rangers de New York, l'entraîneur-chef Martin St-Louis a trouvé une explication pour chacun des premiers buts du Kraken en première période.

«Le premier but, c'est une mise en jeu perdue. On fait pas notre job, puis on leur donne un lancer qui pogne Matheson. Le deuxième but, on ne bloque pas un lancer. Notre troisième but, c'est en désavantage. Le quatrième but, c'est un revirement. Le cinquième but, c'est un autre désavantage. C'est sûr que c'est dur quand tu commences un début de match comme ça, C'est de la malchance? Pas vraiment. On n'a pas fait notre job, mais je trouvais qu'on essayait quand même en première.»

«Il faut que je regarde le match...»