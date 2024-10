Un projet... qui ne verra jamais le jour?

«Si ça se concrétisait et qu'on avait bel et bien un TGV, on pourrait habiter à Trois-Rivières, travailler à Montréal, et ce serait vraiment pas un problème, toutes proportions gardées. [...] J'y crois pas pantoute. Le TGV, c'est le yéti de la politique canadienne. Pourquoi le yéti? Parce que tout le monde en parle, mais personne ne l'a jamais vu [...] Ça fait plus de 30 ans qu'on parle du TGV et là, vous avez un projet qui sort des cartons du gouvernement fédéral, dirigé par les libéraux, un parti qui est en fin de course. 50 milliards de déficit dans le budget fédéral. Les conservateurs s'en viennent et n'ont pas un goût particulier pour les transports en commun. Désolé, mais c'est le yéti, encore une fois. C'est un très beau projet. C'est une très belle idée [...] mais ça ne se fera pas.»