Le hockey des Canadiens

L'attaquant Kirby Dach a été muté à l'aile sur le premier trio avec Nick Suzuki et Cole Caufield.

Si la décision de Martin St-Louis est liée à l'absence de Juraj Slafkovsky, l'analyste Dany Dubé n'est pas convaincu que ça ne pourrait pas être une mesure permanente.

«Enlever des responsabilités à Kirby, je pense que c'est important parce qu'à ce point-ci, il est vraiment dans une période difficile. Il ne produit pas beaucoup. On voit qu'il se cherche, il travaille fort, il n'y a pas de problème. Là, on sait qu'il est concerné. À part ça, on le sent, on le voit, c'est un jeune homme qui veut réussir et c'est un compétiteur, il n'y a pas de doute là-dessus. Moi, j'aime beaucoup son jeu, mais je m'inquiète de sa capacité de produire sur une base régulière.